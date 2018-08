Mamadou Lamine Diallo démolit la Der

Dans un communiqué parvenu à «L’As», le leader de Tekki n’y est pas allé par quatre chemins parlant de la Der qu’il estime masquer l’absence de politique de financement de l’économie. Mamadou Lamine Diallo soutient que sans base légale, des ministres de Macky Sall ont rassemblé des compatriotes dans les stades et donner de l’argent. Or, dit-il, la loi bancaire stipule que seuls les établissements agréés peuvent faire crédit.



Ce qui lui fait dire que Macky Sall n’en a cure des lois de la République. Pis, il indique que la dernière de l’Association des Prédateurs de la République, c’est la DER dotée de 30 milliards lancée en grande pompe par le candidat Macky Sall. Il explique que la réalité, c’est la faiblesse du financement de l’économie. «Après la manipulation d’Amadou Ba, le PIB a connu une hausse de 30%, il va sans dire que le financement de l’économie est bien en dessous de 30% et reste concentré sur le segment restreint des grandes entreprises et du commerce.



Le secteur informel, plus de la moitié du PIB, est marginalisé. Macky Sall n’a pas la solution à ce problème, encore moins Amadou Ba préoccupé par la coopération internationale et ses ambitions politiciennes», a soutenu le député. Face à cet échec, Mamadou Lamine Diallo pense que la famille Faye Sall se cache derrière la DER et les «xawaré de ses ministrons» pour recruter de la clientèle politique avec les ressources de l’Etat empruntées à plus de 7%. «Le financement de l’économie sénégalaise, c’est au moins 6000 milliards à 5% par an en moyenne.



Voilà le travail d’un ministre de l’économie dans un gouvernement de patriotes sincères », a-t-il fait entendre, rappelant dans la foulée que ce n’est pas nouveau de voir de tels procédés de financements. «Le Sénégal a connu successivement l’opération «Maitrisards », la DIRE, le FPE, le FNPJ, tous ces instruments étaient destinés à financer les jeunes par l’Etat», a-t-il conclu.