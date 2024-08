Mamadou Lamine Diaw alias Modou Lo cherche t'il à protéger le vrai criminel en faisant de faux aveux?

L’aveu, par lequel une personne reconnaît le bien-fondé des accusations portées contre elle, est considéré comme la " reine des preuves " dans l’imaginaire collectif. Il a en particulier l’avantage d’apaiser la conscience des officiers de police judiciaire et des juges.



L’aveu de culpabilité peut être obtenu intentionnellement par la ruse, la brutalité, etc. ou même surgir inopinément au cours de l’interrogatoire. Il peut être truqué, mensonger ou volontairement erroné. Qui plus, les aveux qui semblent vrais peuvent en réalité être faux. Dans le cadre de l'affaire Aziz Dabala, l'un des suspects mis aux arrêts, surnommé Modou Lo, a, contre toute attente, avoué le double meurtre. Cherche t'il à protéger le vrai criminel en faisant de faux aveux?



C’est une question à laquelle il est bien difficile de répondre, tant avouer un crime que l’on n’a pas commis semble insensé. "Que nenni, bat en brèche une source policière".

Et, l'interlocuteur de dakarposte, blanchi sous le harnais, de laisser entendre qu'une bande de malfaiteurs cherche souvent à brouiller des pistes," surtout lorsqu'il s'agit de crime".

À l'en croire, les membres peuvent s'accorder à faire porter le chapeau à un membre du gang. Poursuivant, il renchérit qu'une fois écroué, la charge de voler à son secours en termes de survie carcérale reviendra au reste de la bande.



Aussi, avons-nous appris qu'il y'a de faux aveux volontaires sans aucune pression policière. "Ce type d’aveu peut être motivé par l’histoire et différents traits de la personnalité du sujet" . Un bruit a, d'ailleurs, couru comme quoi Modou Lo ne jouirait pas de toutes ses facultés mentales.



En tous les cas, le droit Sénégalais stipule qu’un prévenu ne saurait être condamné sur un aveu qui ne serait corroboré par aucun fait matériel.





Affaire à suivre...