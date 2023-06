Mamadou MBODJ F24 : « Ce régime se prépare à faire un coup d’Etat constitutionnel »

Le coordonnateur de la plateforme F24 et ses camarades ont tenu une conférence de presse ce 19 juin pour annoncer le lancement du dialogue du peuple et une grande manifestation le 14 juillet afin d’en terminer une bonne fois pour toute avec la gestion nébuleuse et anti constitutionnelle du Pouvoir. Pour Mamadou MBODJ, il faut tout faire pour barrer la route au régime qui, selon lui, veut tenter un coup d’Etat constitutionnel.



« Le F24 rappelle à l’Etat qu’il ne saurait passer pour pertes et profits des dizaines de morts, de femmes, de jeunes fauchés à la fleur de l’âge pour protéger un régime qui se prépare à faire à faire un coup d’Etat constitutionnel et à une sélection des candidats à la présidentielle de 2024. Le Sénégal faut-il le préciser, est dans l’obligation de respecter les engagements internationaux en matière de respect du droit à la vie, d’interdiction de la torture, d’utilisation des armes à feu et de respect de la dignité de la personne humaine », déclare-t-il.



A noter que des séries de manifestations sont prévues ce 23 juin pour marquer les années de lutte pour la démocratie, l’Etat de droit et la liberté d’expression.





























































Walf