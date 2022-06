Mamadou Sy Mbengue aux investis de Benno à Tivaouane : "Nous nous donnerons les moyens de bien gagner avec une majorité bien confortable"

L'appel est de Mamadou Sy Mbengue, coordonnateur de l'Apr et de Bby dans le département de Tivaouane, qui promet à la coalition présidentielle la victoire aux législatives de juillet prochain.



"Je voudrais féliciter et encourager tous les investis du Benno Bokk Yakaar pour les législatives du 31 juillet 2022, notamment ceux du Département de Tivaouane, à savoir Aymérou Gningue et Seynabou Gaye Touré.







Je ne vais pas simplement les accompagner, mais je vais porter le combat pour une éclatante victoire dans la commune et le Département de Tivaouane", rassure l'ancien maire de Tivaouane.

Mamadou Diagne Sy Mbengue d'ajouter :



" En ma qualité de coordinateur de l’APR et du Benno Bokk Yakaar dans la commune de Tivaouane, je donne RV, pour bientôt, à toute la coalition pour des actions concertées et harmonisées qui nous mèneront vers la victoire finale.



On ne se contentera pas de gagner simplement mais nous nous donnerons les moyens de bien gagner avec une majorité bien confortable.



Et de conclure : " Naturellement, notre association Tivaouane Ba FAAW (TBF) sera en ordre de bataille dans le BBY.



Vive le BBY, vive Macky Sall".