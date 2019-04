Mambaye Niang "liquidé", Cheikh Oumar Hann épinglé par plusieurs rapports, bizarrement promu

Cette fois, ça y est. Après plusieurs heures d’hésitations, de tergiversations et de sueurs froides, le remaniement du gouvernement DIONE est enfin connu ce week-end comme annoncé en exclusivité par dakarposte.

Et pour certains ministres, c’est une déconvenue. Un état de fait qui ne nous a pas surpris, car cela plusieurs semaines que dakarposte avait sonné le toscin. Nous écrivions que l'homme fort du pays, en l'occurrence le Président de la République Macky Sall allait "sabrer" des têtes et non des moindres.

En un mot, comme en mille, dakarposte, était au parfum depuis plusieurs semaines que nombre de ministres n'allaient pas, du tout alors être reconduit. Ils sont une vingtaine. Le couperet est également tombé pour le jeune ministre du Tourisme, Mambaye Niang, qui n'a pas été reconduit pour nous souffle t'on, le fait qu'il soit cité dans un scandale. Soit. Mais, force est de reconnaitre que Cheikh Oumar Hann, désormais ex Dg du Coud, n'est pas plus méritant que l'illustre fils d'Imam Mbaye Niang. Comment peut-on "liquider" Mambaye Niang (qui avait pourtant démissionné pour crier sur tous les toits son innocence) et promouvoir le gars du Coud, qui forces est de le reconnaitre n'est pas exempt de reproches? N'est ce pas paradoxal?



Pour reprendre nos confrères de Press afrik , le Directeur du Centre des oeuvres universitaires de Dakar (Coud) a été bizarrement bombardé ministre de l'Enseignement supérieur. Lui, qui a été épinglé, au vu et au su de tout le monde, par plusieurs rapports des corps de contrôle de l'Etat et récemment par un rapport de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption (Ofnac).



Responsable de l'Alliance pour la République et maire de Ndioum, il a été accusé par les enquêteurs de l'Ofnac de fractionnement des commandes dans les marchés, l’octroi de subventions irrégulières, des pratiques de détournements de deniers publics et de faux et usage de faux. Outre l’action judiciaire, recommandée contre lui à l'époque, l’Ofnac avait demandé dans son rapport que Cheikh Oumar Hanne soit relevé de ses fonctions de directeur du Coud et que toutes les mesures soient prises pour qu’il ne lui soit plus confié la responsabilité de diriger un organe public.



Raté !!! Monsieur Hanne a été promu ministre de l'Enseignement supérieur...