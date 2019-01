Mambaye Niang se targue d'avoir recruté des gros bras pour faire face à l'opposition--Une étincelle pour mettre le feu

C’est incroyable ce que la déclaration de Mame Mbaye Niang a attiré aujourd’hui comme commentaires. Et comme il fallait s’y attendre, la plupart de ceux qui ont réagi n’ont pas été tendres avec ce ministre de la République qui va jusqu’à se vanter d’avoir recruté plusieurs centaines de mercenaires pour affronter tous ceux qui tenteront d’opposer une quelconque résistance au «coup d’état électoral» - comme l’appelle l’opposition - que préparent son camp et ses alliés. «On s’est déjà donné les moyens politiques de faire face aux opposants, si ces gens-là ont le rêve nombriliste de plonger le Sénégal dans le chaos» a-t-il déclaré avec force dans les colonnes d’un quotidien de la place. Il ajoute avoir personnellement procédé au recrutement d’éléments qui, selon lui, «n’attaqueront personne en premiers, mais qui sont enclins à appliquer la loi du talion à tous les esprits bornés qui songeront à vouloir empêcher notre candidat de tourner en rond». Et d’ajouter : «Tout ce qu’ils font, du matin au soir, nous le savons. Parce qu’en leur sein, nous comptons énormément de gens qui vont finir leur course chez le Président Macky Sall. On est informé à temps réel de tout ce qu’ils font ou envisagent de faire». Ce discours guerrier adressé à une opposition en rang de bataille n’est pas pour calmer le jeu politique à quelques semaines des élections. Car, du coup, on ne peut plus accuser l’opposition d’être le catalyseur qui peut mettre le feu au pays car le discours va-t-en-guerre des partisans de Macky Sall, surtout de la part d’un ministre de la République appelle plutôt à la confrontation dans la rue. Ce discours par trop belliqueux n’est pas pour rassurer. De plus il ne sert pas le camp du pouvoir par son caractère subversif qui suggère d’opposer la violence physique aux menaces verbales de l’opposition. Pendant qu’imams, chefs religieux ou encore responsables de la société civile et organisations internationales appellent à des élections apaisées et transparente, il ne sied pas au camp du pouvoir d’en appeler à la violence en se targuant d’avoir recruté des… mercenaires. Le Président Macky Sall ne devrait-il pas mettre un terme au caractère trop belliqueux des siens ? D’ailleurs Mame Mbaye Niang commence à être surnommé «Blé Goudé» par certains internautes. C’est inquiétant ! Mamadou Ndiaye dirpub www.dakarposte.com