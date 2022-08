Mambaye Niang sort de son silence – Il sera l’invité du " Grand Jury" de RFM ce dimanche

Mabaye Niang était signalé aux abonnés absents depuis plusieurs mois. Depuis les élections municipales plus personne ne l’a vu fanfaronner sur les plateaux de télés. Et même lors des législatives, ce ministre chef de cabinet du président de la République n’a pas mouillé le maillot. Mais voilà qu’il s’est finalement décidé à sortir de son trou pour s’exprimer face aux Sénégalais.

Pour ce faire, il a activé la groupe de communication de son ami Youssou Ndour (au fait où se terre ce dernier ?) afin de rebondir sur la scène.

Selon les sources de dakarposte, il sera l’invité du "Grand Jury" du groupe TFM ce dimanche. De quoi parlera-t-il ? Sans doute de la situation politique, de la nouvelle Assemblée nationale avec une majorité très relative pour le camp présidentiel, mais aussi de Sonko et Adji Sarr sans aucun doute.

