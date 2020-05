Mame Boye Diao remet un important lot de denrées alimentaires aux populations de Kolda

150 tonnes de riz, 10 tonnes de Sucre et 5000 litres d’huile ont été distribuées. En outre, il apporte un soutien important, à la région médicale et comité régional de gestion des pandémies, en matériel composé de 900 thermos flash et 3500 flacons de gels hydroalcoolique.







Et par ailleurs, il compte mettre à la disposition des structures de l’éducation un important lot de masques confectionnés localement (environ 85000) pour l’ensemble des établissements scolaires de la région. Enfin, il réceptionne le mur de l’hôpital régional en compagnie du MCR et du DIRECTEUR de l’hôpital avant cela un grand entretien a été organisé pour prendre en charge d’autres préoccupations de l’hôpital.



A la sortie, un geste majestueux de Madame Diao a été noté; elle répond à un sentiment de deux bébés jumeaux qui n’avaient pas à manger et leur maman hospitalisée aux urgences, séance tenante, elle a fait un don de 200.000 francs et compte prendre en charge entièrement les soins de la mère.