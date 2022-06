Mame Diarra Fam: «Je ne suis pas à la Mecque par la volonté de Macky Sall,…»

Son placement sous mandat de dépôt ne lui a pas seulement privé de liberté, il lui a aussi empêché d’effectuer son pèlerinage aux Lieux Saints de l’Islam. «L’histoire retiendra que Macky Sall a fait de sorte que je ne suis pas à la Mecque par sa volonté ! Je ne me suis pas rendue au Maroc en mission Parlementaire de la Francophonie de par sa volonté ! », a fait remarquer la deputé Mame Diarra Fam.

Pis, celle qui a obtenu la relaxe, hier lors de son procès devant le tribunal de Grande instance (TGI) de Dakar, a laissé entendre: « Il (Macky) m’a dit qu’aucune charge n’est retenue à mon encontre. Que je n’ai commis aucun délit ou crime et que j’ai été emprisonnée parce qu’il l’a voulu ».







La parlementaire Mame Diarra Fam a été arrêtée devant chez le maire de la Ville de Dakar, Barthélémy Dias. C’était le vendredi 17 juin dernier, lors de la manifestation interdite de la coalition Yewwi Askan Wi (YAW). Elle était poursuivie pour participation à une manifestation non-autorisée, provocation d’un attroupement et trouble à l’ordre public.



