Mamelles : un ouvrier chute du 8e étage et meurt

Un ouvrier est mort lundi dernier sur un chantier des Mamelles. Celui-ci est situé entre les sièges de l’ARTP et de la BOA.



La victime se nomme Demba Diouf et était âgé de 29 ans. Il a chuté du 8e étage de l’immeuble en construction où il intervenait. Ce célibataire sans enfant habitait le quartier de Grand-Médine. Il était vitrier dans une entreprise spécialisée de la place.



D’après Libération, qui donne l’information, Demba Diouf était en train de placer une vitre lorsqu’il a perdu l’équilibre et s’est retrouvé au sol.