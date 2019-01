Mamour Diallo, Directeur des domaines : "S'il y a une once de vérité dans les affabulations de Sonko…"

Dans une longue interview au quotidien L'Observateur, il martèle d'emblée : "S'il y a une once de vérité dans les affabulations de Sonko, alors c'est toute la chaîne de responsabilité du ministère des Finances qui devrait être virée, voire emprisonnée".

Auteur: Seneweb

Mouillé par le leader de Pastef et candidat à la présidentielle Ousmane Sonko, dans l'affaire des 94 milliards du TF-1451/R qui continue de défrayer la chronique, le Directeur national des Domaines, Mamour Diallo, sort de sa réserve et brise le silence.Mamour Diallo de poursuivre ses explications : "Moi, je ne vois même pas d'argent. Je ne gère que du papier et je ne suis ni au début ni à la fin de la procédure. Je n'ai vu, reçu, lu et entendu parler de lettre de confort dans cette affaire.Le Directeur des domaines de faire une révélation de taille : "À ce jour, l'État a payé exactement 3, 445 milliards dans cette affaire. Ousmane Sonko n'est pas un homme politique, mais un petit caïd assoiffé d'argent".