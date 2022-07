Mamour Diallo reçu par le Président Macky Sall

Comme vous le voyez sur ces images parvenues à la rédaction de dakarposte, l'une des pièces maîtresses de l'APR à Louga a été reçu à la Présidence de la République par le chef de l'Etat.

En clair, le Président Macky Sall a accordé une audience à Mamadou Mamour Diallo. Qui était à la tête d'une forte délégation

"Le Président Sall a vivement remercié Mamour pour son soutien sans faille et sa constance depuis 2016, notamment sa politique de développement à travers les formations et les forums organisés pour le compte des jeunes. Le Président a promis des emplois aux jeunes de Louga au nom et pour le compte de Mamour Diallo . Cette audience démontre une fois de plus que le Mouvement Dolly Macky demeure incontournable sur l'échiquier politique Sénégalais. Aussi, ça démontre tout le respect et la considération que le Président Macky Sall a pour son ami Mamadou Mamour Diallo" réagit un jeune inconditionnel de ce dernier.