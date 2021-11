Manche: naufrage le plus meurtrier d'une embarcation de migrants depuis le début des traversées

Elle était partie de Dunkerque. Une embarcation avec une cinquantaine de personnes à bord a fait naufrage ce mercredi après-midi. Elles cherchaient à rejoindre les côtes anglaises. C'est un pêcheur qui a découvert les corps flottant au large de Calais, une quinzaine tout d'abord, souligne Simon Rozé du service France de RFI. Un navire de la marine nationale a ensuite été dérouté pour aller les récupérer. Depuis, le bilan ne cesse de s'alourdir et les recherches sont toujours en cours.



Ce drame, qualifié de « tragédie » par le Premier ministre Jean Castex, est de loin le plus meurtrier depuis l'envolée en 2018 des traversées migratoires de la Manche, face au verrouillage croissant du port de Calais et d'Eurotunnel emprunté jusque-là par les migrants tentant de rallier l'Angleterre. « Mes pensées vont aux nombreux disparus et blessés, victimes de passeurs criminels qui exploitent leur détresse et leur misère », a ajouté M. Castex dans un message publié sur Twitter, en assurant suivre « la situation en temps réel ».



Le Premier ministre français Jean Castex tiendra jeudi à 8h30 une réunion interministérielle sur « les traversées de migrants dans la Manche à la suite du naufrage dramatique » survenu mercredi qui a fait 27 morts, ont annoncé ses services.





« La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière », a affirmé ensuite Emmanuel Macron en demandant le « renforcement immédiat des moyens de l'agence Frontex aux frontières extérieures de l'Union européenne ». Le chef d'État réclame également « une réunion d'urgence des ministres européens concernés par le défi migratoire » et assure que « tout sera mis en œuvre pour retrouver et condamner les responsables » de ce drame.



Dans la soirée, Emmanuel Macron s'est entretenu avec son homologue britannique. Ils ont convenu de l'urgence de renforcer la lutte contre les traversées illégales dans la Manche et de la nécessité de faire tout ce qui est possible pour arrêter les groupes illégaux qui mettent la vie de personnes en danger, a indiqué un porte-parole de Downing Street.



Pour sa part, la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord qualifie de « pire accident » de ce type pour des migrants tentant de joindre le Royaume-Uni. Trois hélicoptères et trois bateaux participent aux recherches, selon la préfecture. Une cinquantaine de personnes se trouvaient à bord de l'embarcation qui était partie de Dunkerque, a indiqué une source proche du dossier.



Gérald Darmanin annonce des arrestations

Dans le même temps à Calais, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place dans la soirée, a annoncé que quatre personnes avaient été arrêtées pour leur implication présumée dans le naufrage de l'embarcation. « Je veux ici dire que les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs », a ajouté le ministre à Calais. Il a également appelé à une « réponse internationale coordonnée très dure » devant ce drame « qui nous touche tous ».



Le parquet de Dunkerque a annoncé à l'AFP l'ouverture d'une enquête pour « aide à l'entrée au séjour irrégulier en bande organisée » et « homicide involontaire aggravé ».



Avant ce naufrage, le bilan des décès depuis le début de l'année 2021 s'élevait à trois morts et quatre disparus. En 2020, six personnes avaient trouvé la mort et trois autres avaient été portées disparues. Quatre décès avaient été recensés en 2019. « Les gens meurent dans la Manche qui est en train de se transformer en cimetière à ciel ouvert, comme la Méditerranée. Tant que l'Angleterre sera en face, les gens continueront à traverser », s'est alarmé Pierre Roques, coordinateur de l'Auberge des Migrants, une association de Calais.



Selon lui, au 20 novembre, 31 500 migrants avaient quitté les côtes depuis le début de l'année et 7 800 migrants avaient été sauvés. Une tendance, qui n'a pas baissé malgré les températures hivernales. D'après Londres, 22 000 migrants ont réussi la traversée sur les dix premiers mois de l'année.



Londres et Paris conviennent de d'accroître leurs efforts contre les traversées

Outre-Manche, le Premier ministre britannique Boris Johnson a de son côté convoqué une réunion de crise, a annoncé Downing Street. À l'issue de cette réunion, le chef du gouvernement s'est dit « choqué, révolté et profondément attristé » par le naufrage, assurant vouloir « faire plus » avec la France pour décourager les traversées illégales. « Nous avons eu des difficultés à persuader certains de nos partenaires, en particulier les Français, d'agir à la hauteur de la situation, mais je comprends les difficultés auxquelles tous les pays sont confrontés et ce que nous voulons maintenant, c'est faire plus ensemble », a déclaré Boris Johnson sur Sky News.



Un peu plus tôt, la députée conservatrice de Douvres, Natalie Elphicke, a déploré « une tragédie absolue ». « Cela montre bien que pour sauver des vies en mer, il faut d'abord empêcher les bateaux d'entrer dans l'eau », a-t-elle déclaré, appelant à « mettre fin à ces traversées dangereuses ».



Londres et Paris sont convenus de renforcer leur coopération pour tenter de tarir ces départs après une montée de tension dans le sillage de l'arrivée le 11 novembre de 1 185 migrants sur les côtes anglaises, un record.



« Ça fait des années qu'on dénonce et alerte sur la dangerosité de la situation à la frontière », chiffrant à « plus de 300 », le nombre de migrants décédés depuis 1999 sur le littoral, a réagi Charlotte Kwantes, responsable d'Utopia56, association qui intervient auprès des exilés à Calais. « Tant que des voies de passage sûres ne seront pas mises en place entre l'Angleterre et la France, ou tant que ces personnes ne pourront pas être régularisées en France, que Darmanin vienne ou pas à Calais, il y aura des morts à la frontière », prévient-elle.





























