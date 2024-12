Manchester City à l'heure de l'auto-flagellation

"C'est de pire en pire". Pep Guardiola ne s'en cache pas. Mais comment pourrait-il faire autrement ? Etant donné les dernières semaines, c'est tout simplement impossible. Et ce dimanche est venu enfoncer encore un peu plus Manchester City dans le doute. Dans le derby face au voisin honni de Manchester United, les Citizens ont trouvé le moyen de se faire renverser en prenant des buts aux 88e et 90e minutes (1-2). Aussi improbable qu'incroyable. "C'est inacceptable (…) Je suis très déçu, car le match était entre nos mains. Je ne sais pas ce qui se passe. Nous nous sommes éteints et ils ont marqué deux buts. Mais c'est ce qui arrive en ce moment", a résumé Phil Foden décontenancé au micro de la BBC.





Si Foden semble un peu perdu par le visage affiché par son équipe, il est difficile de ne pas le comprendre. Cette équipe de Manchester City si intouchable ces dernières années dans le Royaume est méconnaissable, à l'image d'un Kevin De Bruyne bien terne. Le quadruple champion d'Angleterre en titre vient de subir dimanche une huitième défaite en onze matches, toutes compétitions confondues. Dire que les Skyblues sont au fond du trou est alors un doux euphémisme. Et ce n’est plus une question de cascades de blessures. "A ce niveau, un match ou deux, c'est de la malchance. Là, on ne peut pas dire que c'est de la chance ou de la malchance - 10 matches, ça n'a rien à voir", a résumé Bernardo Silva sur Sky Sports.







Leur prestation dans le derby mancunien est là pour illustrer les propos du Portugais. Durant un duel pauvre en occasions, les protégés de Pep Guardiola n'ont rassuré personne. Affichant un style bien loin de celui auquel ils nous avaient habitués depuis tant de saison. Dimanche, ils ont manqué de tranchant, d'assurance. De tout en fait. Et en seconde période alors qu'ils menaient au score, ils ont été incapables de se mettre à l'abri, laissant même poindre un peu de suffisance.



Et au final, ils se sont fait punir sur des erreurs individuelles. "Dans la dernière minute, nous avons joué comme des joueurs de moins de 15 ans", a encore regretté le remonté Bernardo Silva. L'équipe a été punie par ses "décisions stupides", a ajouté l'ancien Monégasque. "Nous méritons ce qui arrive".

Après avoir vu Feyenoord remonter trois buts (3-3) en Ligue des champions fin novembre, City a encore une fois démontré son incapacité du moment à gérer. Et un constat s’impose : cinquième de Premier League à neuf longueurs du leader Liverpool, lequel a disputé un match en moins, Manchester City ne parvient désespérément pas à se sortir de la pire crise du mandat de Guardiola, débuté en 2016. "Nous n'avons pas l'habitude de perdre autant de matches en peu de temps", a reconnu Phil Foden. "Nous avons donné des buts, c'est notre faute. Nous ne jouons pas avec sérénité. Nous n'avons pas joué à notre meilleur niveau", a glissé sur la BBC un Pep Guardiola désabusé. "Avant c'était si fluide, et maintenant nous luttons pour diverses raisons".



En plein marasme et un peu perdu par cette situation inédite pour eux depuis tant d'années, City a maintenant un défi qui ressemble à l'un de ses plus compliqués de ces dernières années : trouver comment réagir pour sortir la tête de l’eau. "Nous devons faire mieux. Être plus expérimenté, plus intelligent", annonce Bernardo Silva. "Il faut parfois faire cette expérience dans la vie, on ne peut pas toujours gagner. Nous devons nous serrer les coudes, reconstruire et repartir de l'avant", complète Foden alors que Pep Guardiola s'est lui mis en en mode auto-flagellation sur la BBC : "Je ne suis pas assez bon. Je suis le patron, le manager, je dois trouver des solutions et jusqu'à présent je ne l'ai pas fait. C'est la réalité."