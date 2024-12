Manchester City, l'apprentissage du combat : "Ce n'est même pas agréable, c'est juste du soulagement"

Avant de célébrer la nouvelle année, Pep Guardiola devait fêter un anniversaire. Celui de son 500e match sur le banc de Manchester City, huit ans après son arrivée en 2016. Ses joueurs lui ont offert le plus beau des cadeaux en s'imposant ce dimanche soir sur la pelouse de Leicester City en Premier League (2-0). L'offrande était d'autant plus belle qu'il n'y avait eu qu'un seul succès lors des treize précédentes rencontres. Et que l'entraîneur catalan va pouvoir aborder 2025 en calmant un petit peu la tempête sous son crâne.





Alors, évidemment, Pep Guardiola a dû y mettre du sien et est loin d'être étranger à ce cadeau pour clore l'année. Mais il y avait aussi un petit goût de rédemption qui arrive enfin, pile au bon moment, pour beaucoup. Notamment les deux buteurs de l'après-midi. Savinho a enfin ouvert son compteur avec Manchester City en ouvrant le score en première période. Puis Erling Haaland a presque fait oublier son premier penalty manqué contre Everton en scellant la victoire des Citizens.







Des contres, et des transitions



Et il fallait alors voir le sourire sur le visage du Norvégien, dont il s'est quasiment contenté en guise de célébration : "C'est toujours un soulagement de marquer, a-t-il admis à Sky Sports après la rencontre. C'était un but important pour passer à 2-0. Leicester a très bien joué, nous savions que ce serait difficile. Ce n'a pas été un moment facile." Effectivement, lui et les Citizens n'ont certainement pas l'habitude de remporter des matches d'une telle manière. C'est sûrement là, que Pep Guardiola a ainsi fait le plus gros du travail pour s'offrir une belle 500e.

Au King's Power Stadium, Manchester City ne ressemblait presque plus à une équipe du Catalan. Certainement conscients qu'il fallait se remettre en question dans les grandes lignes, les Skyblues en sont revenus à une version bien plus rudimentaire du football. Un bloc solide qui coulisse bien, des contres bien menés, et surtout — chose absolument rare pour eux — l'avantage de la possession laissé à une équipe en position de relégable au championnat (54% pour Leicester). La solidarité, et l'efficacité offensive, ont été le salut d'une équipe qui semblait être à court de solutions.







"Ce n'est pas la performance idéale, mais actuellement ce serait quasiment impossible de l'obtenir, a reconnu Pep Guardiola après la rencontre, lucide quant aux soucis de blessures de son effectif. J'espère que cette victoire améliorera l'humeur de l'équipe." Et voilà que Pep Guardiola, le dogmatique ultime, se met à utiliser le champ lexical des plus pragmatiques des coaches. Il faut dire que, ce dimanche, six joueurs garnissaient toujours les rangs de l'infirmerie de Manchester City dont le Ballon d'Or 2024 Rodri.



Même pas agréable



Alors tout le monde, après le coup de sifflet final, se réjouissait de pouvoir prendre une petite bouffée d'air et était déjà à la recherche de la suivante : "À présent, c'est Nouvel An donc ne pensons plus trop au football, écartait ainsi Erling Haaland. On peut se reposer un peu avant d'y retourner." Et il n'était pas le seul à espérer trouver un souffle nouveau en 2025 : "Nous n'avons pas l'énergie nécessaire pour tenir 90 minutes, justifiait Pep Guardiola à propos de la baisse de régime de son équipe en seconde période. Mais j'espère que ce résultat nous permettra de rebondir après le Nouvel An."



Il y aura surtout, donc, matière à réfléchir. "Ce n'est même pas agréable, c'est juste du soulagement" soufflait Pep Guardiola après la rencontre. Oui, les supporters de Manchester City ont certainement pris assez peu de plaisir à voir leur équipe jouer ce dimanche. Mais le compteur de points glanés en championnat se fiche bien de la manière. Alors, dans les derniers instants de l'année, les bonnes résolutions de Pep Guardiola pourraient connaître quelques retouches.