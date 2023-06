Manif’ de YAW à 4 jours de la fête : Face au blocus de la tabaski

La propension du Sénégalais à consommer de la politique conduit souvent des observateurs à commettre des erreurs d’analyse. Parfois, ce sont les acteurs de la scène politique qui tombent dans le panneau. Le Sénégalais aime débattre, mais sait reconnaître la pertinence. Une partie de l’opposition compte battre le macadam à la Cité Keur Gorgui, le dimanche prochain, 25 juin.



Ragaillardie par les manifestations des 1er et 2 juin faisant suite à la condamnation de Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse à 2 ans de prison, la Coalition Yewwi askan wi appelle à aller libérer le «Patriote» en chef le 25 juin. Cette manifestation est prévue 4 jours avant la fête de la Tabaski. Une date qui interpelle, au regard de la dernière sortie du Préfet de Dakar. Mor Talla Tine avait expliqué qu’il ne compte pas autoriser des rassemblements jusqu’à la célébration de la fête de Tabaski. L’autorité a motivé sa décision par le fait que le tissu économique est majoritairement composé du secteur informel. Par conséquent, empêcher son bon fonctionnement, c’est freiner l’activité économique.



Forte de ce constat, Yewwi askan wi veut exercer son droit de manifester. Une intention qui pousse à s’interroger sur les réelles motivations des opposants. Malheureusement, Dethié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (Prp), a préféré ne pas «s’épancher sur le sujet».



Quant à Cheikh Tidiane Dièye, coordonnateur de la plateforme Avenir Senegaal bi gnu beugg, son téléphone sonne dans le vide. Yewwi askan wi va-t-elle surseoir ou forcer ?



En attendant, le Sénégal a traversé la crise économique provoquée par la pandémie sanitaire avec les conséquences qu’on connaît, le pays doit faire face à l’inflation née de la crise ukrainienne. Dans ce contexte, forcer une manifestation qu’on sait d’avance interdite est un suicide politique. Qui va nourrir une once de sympathie à l’égard de ceux qui veulent plonger l’économie dans une crise ? Quelle est l’utilité politique de provoquer une tension sur le marché des moutons à moins de 5 jours de la fête de Tabaski ? Le Dakarois, qui subit de plein fouet les conséquences de ces actes, ne va pas hésiter quand viendra le moment de choisir son dirigeant. Et ça, certains ont tendance à l’oublier.















































