Le préfet de Dakar vient d'autoriser la marche du Parti démocratique sénégalais. Les membres de ladite formation politique et leurs collègues de l'opposition, qui comptent protester contre le rejet de l'inscription de Karim Wade et les "forfaitures su régime", ce vendredi 13 juillet, pourront tranquillement faire leur procession, de la place de la Nation au rond point de la Rts. La manifestation débutera à 15 heures et se terminera à 18heures.





Auteur: Seneweb