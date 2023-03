Manif du 16 mars : Le récit de la mort de Gora Diop, heurté par un pick-up

Des manifestations ont éclaté, hier, à Dakar et sa banlieue, en marge de la tenue du procès opposant le ministre, Mame Mbaye Niang, au maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, accusé de diffamation et de faux et usage de faux.



Ces violences ont coûté la vie à Gora Diop, 27 ans, domicilié à Zac Mbao. L’homme est décédé, hier soir, vers 23h à l’hôpital de Grand Yoff, selon ses proches et sa sœur, trouvés sur place. Les circonstances de sa mort ont fait le tour de la toile : Gora a été heurté par un pick-up alors qu’il tentait de s’enfuir. Ses proches le présentent comme un livreur de profession, venu aux Parcelles Unité 13 effectuer une course dans le cadre de son travail. Il était en somme au mauvais endroit, au mauvais moment, selon leurs dires.



Ceux-ci réclament, désormais, justice et lancent un appel à la classe politique.