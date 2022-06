Manif réussie de la semaine dernière mercredi – Sonko voudrait remettre ça et mettre le pays dans une atmosphère de... guerre civile

Dans un discours qu’il a prononcé avec l’intention de s’adresser aux Sénégalais, Ousmane Sonko crache du feu. Après la manif réussie de la semaine écoulée, il se croit sorti de la cuisse de Jupiter et, par conséquent, se prend déjà pour le futur président de la République alors que sa représentativité n’est pas encore prouvée.

Mais, son discours est en déphasage avec les aspirations des Sénégalais. Il n’a pas pipé mot sur les souffrances de nos compatriotes qui cherchent toujours le diable pour lui tirer le moignon de queue qu’il lui reste. Il n’a parlé que de ses aspirations politiques personnelles et, naturellement il a craché du feu sur Macky et ses ministres. Il n’a rien dit sur la hausse vertigineuse des prix des denrées ni sur les inondations prévisibles avec l’hivernage qui arrive.

Mais que veut donc ce gars ? " Foutre la merde " dans ce pays ? Apporter la chienlit ? Quel Sénégalais acceptera d'entrer dans son projet morbide ?

















