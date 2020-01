Manifestation devant le Camp pénal : Classement sans suite de la procédure contre les 9 camarades de Guy Marius Sagna...

Le parquet a fait parvenir une décision motivée à chacun des mis en cause déférés ce jeudi. El Hadji Mar Diagne, Bentaleb Sow, Édouard Babène et autres ont été remis en liberté « faute de preuve ». Ils n'ont pu être placés sous mandat de dépôt, « faute de preuve », a indiqué leur conseil.



Par la voix de leur avocat, ces jeunes de « Frapp France-dégage » se disent aujourd’hui « soulagés. » «Nous n’avions pas beaucoup de doute sur l’issue de cette procédure, mais cela reste un soulagement de voir que la bonne décision a été rendue. Ces jeunes n’étaient pas devant le Camp pénal pour manifester », a dit l’avocat Me Khoureychi Ba...











dakaractu