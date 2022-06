Manifestation non autorisée de Yeewi Askanwi- Voici Abdoulaye Diatta et Idrissa Goudiaby décédés en Casamance !

En réponse à l’invalidation des listes électorales de la coalition Yewwi Askan Wi par le Conseil constitutionnel, une nouvelle manifestation, non autorisée par le pouvoir, a été organisée vendredi. Les affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont fait trois morts et des blessés.



Dakarposte publie les images d'Abdoulaye Diatta (mort à Bignona) et Idrissa Goudiaby décédé à Ziguinchor