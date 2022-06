Manifestations : FDS - Les Guelwaars condamne la violence physique et morale exercée sur des compatriotes Sénégalais.

"Les graves dérives liberticides notées au Sénégal ce vendredi 17 juin 2022 sont indignes d’un Etat de droit. Des opposants injustement et arbitrairement arrêtés. Des concitoyens exerçant, de façon pacifique, leur droit de manifestation, gazés et matraqués.



Le député et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, mis en résidence surveillée, rappelant tristement les moments les plus sombres de l’histoire coloniale. Le domicile de Barthelemy Dias, maire de Dakar, assiégé et sa famille attaquée par ceux dont la mission est de veiller à la sécurité des personnes et des biens.



La volonté de Macky Sall d’inscrire le nom du Sénégal sur la liste noire des régimes de dictature encore en vigueur dans le monde ne fait plus aucun doute.

FDS-Les Guelwaars condamne, avec la plus grande fermeté, les violences physiques et morales que les forces de défense et de sécurité exercent, sans raison, sur nos compatriotes. Macky Sall porte la responsabilité exclusive de ces actes et devra, un jour ou l’autre, en rendre compte.



FDS-Les Guelwaars exige la libération immédiate et sans condition de Déthié Fall, Ameth Aidara, Amadou Ba, Mame Diarra Fam et toutes les autres personnes arrêtées au cours des manifestations de ce vendredi, ainsi que la levée du blocus du domicile du député-maire Ousmane Sonko. La liberté de manifestation et la libre circulation des personnes sont des droits sacrés garantis par notre Constitution. Par conséquent, leur exercice ne saurait faire l’objet d’aucune restriction.



Désormais, il apparait clairement que la terreur est le seul moyen par lequel Macky Sall compte s’éterniser au pouvoir, contre la Constitution et la volonté populaire. Le peuple déjà averti relèvera le défi de la résistance pour faire échec au désir ultime de Macky Sall de restaurer l’ère des mandats illimités au Sénégal".



Directoire national FDS-Les Guelwaars