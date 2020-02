Manifestations à Saint Louis- Les personnes arrêtées finalement placées sous mandat de dépôt (EXCLUSIVITÉ DAKARPOSTE)

C'est la der des ders que vous file dakarposte! En effet, nous tenons de sources judiciaires que les protestataires mis aux arrêts suite aux manifestations de mardi entre pêcheurs de Guet Ndar et forces de l’ordre, à Saint-Louis, déférés au parquet de la première capitale du Sénégal, ont été finalement placés sous mandat de dépôt.



Ils vont donc passer ce jeudi 6 Février 2020 leur première nuit dans les lugubres dédales de la citadelle de Saint Louis.



Pour rappel, les pertes estimées suite au saccage de la Senelec (Société nationale d'électricité du Sénégal) sont à cinquante (50) millions de F Cfa en plus de 31 arrestations et 15 blessés du côté des forces de l’ordre.



" C’est une agence qui a coûté presque 1 milliard de F C fa qui a été déjà détruit une première fois et une deuxième fois aujourd’hui. Et, nous ne comprenons pas pourquoi ", a déploré le chef de délégation de la Senelec qui s’est déployée sur les lieux pour constater les dégâts.



Moussa Dièye estime que les pertes sont à plus de 50 millions de F Cfa. " Les agents sont là et ils ne travaillent pas, mais on peut dire que c’est déjà une perte de chiffres d’affaires chez nous et une perte d’activités et il nous faut reprendre en investissant de l’argent qu’on aurait pu mettre pour le profit de ses clients. On va mettre peut être 50 ou 100 millions pour refaire l’agence ", a-t-il souligné.



























dakarposte avec pressafrik