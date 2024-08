Manifestations au Nigéria : la police pourrait demander l'aide de l'armée

L'inspecteur général de la police Kayode Egbetokun a déclaré ce vendredi qu'il pourrait demander l'aide de l'armée.



Amnesty International a affirmé qu'au moins 13 manifestants au total avaient été tués dans trois États du nord.



Selon les autorités, quatre personnes ont été tuées par une bombe et des centaines ont été arrêtées lors des manifestations.



Certaines grandes villes, dont la capitale Abuja et Kano, dans le nord, semblaient calmes vendredi, un jour après des affrontements entre la police et les manifestants.



De nouvelles manifestations sont attendues dans un contexte de colère généralisée contre les réformes économiques du président Bola Tinubu.



En mai 2024, l'inflation générale a atteint 33,95% dans le pays le plus peuplé d'Afrique, alors que les prix de la nourriture ont bondi de 40,66% par rapport à 2023.









































































africanews