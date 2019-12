Manifestations de ce vendredi : le préfet de Dakar a reçu 3 demandes

En effet, en plus du collectif Nio Lank qui compte manifester contre la hausse du prix de l’électricité et la libération de Guy Marius Sagna et compagnie, ‘’Les boucliers de la République’’, des jeunes membres de l’Apr ont annoncé une contremanifestation, demain, à la même heure, à la même place.

Par ailleurs, l’organisation Yonu Askan wi a également déposé une demande pour deux sit-in, demain après-midi à dakar.

Selon la RFM qui donne l’information, le préfet de Dakar qui confirme avoir reçu toutes ces demandes, dit être en train de les étudier en ce moment.