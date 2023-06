Manifestations meurtrières : La Déclaration du Directeur de la Sécurité publique (Police)

«Les personnes appréhendées au cours de ces événements sont principalement des individus armés et dangereux. A ce jour, 500 individus ont été interpellés. Parmi les personnes arrêtées, nous avons aussi enregistré des mineurs et des personnes de nationalité étrangère. La majorité de ces personnes arrêtées étaient en possession de cocktails molotov, armes blanches, armes à feu de gros calibres.»



Nature des manifestations



«Les forces de sécurité ont fait face à des manifestants violents qui ne cherchent pas à exprimer des opinions, mais qui sont plutôt engagés dans des activités subversives. Les actions notées ont visé des infrastructures essentielles de l’Etat comme des usines de production d’eau et d’électricité, les transports publics ainsi que des domiciles des banques et Commerces. L’objectif de ces attaques est de perturber l’activité économique du pays et d’instaurer un climat de terreur chez nos concitoyens.»





«Le fonctionnaire de police qui a été pris à partie par les manifestants, est un officier de police qui a refusé d’utiliser son arme lors qu’il s’est rendu compte qu’il était en face de mineurs alors qu’il était dans les conditions légales de se défendre conformément à la loi. C’est lui aussi qui, dans un dernier acte d’héroïsme et de bravoure, a demandé à ses collaborateurs de le laisser sur place. Nous lui souhaitons prompt rétablissement.»

































igfm