Manifestations prévues par "Gno Lank" dans toutes les régions du Sénégal et dans la diaspora- Révélations sur les risques d'émeutes le... vendredi 10 Janvier 2020

Loin de jouer les oiseaux de mauvais augure, mais des informations fiables en possession des radars fureteurs de dakarposte, il y'a vraiment de quoi se faire du mouron. La cause, il existe un risque réel d'émeutes un peu partout au Sénégal .



En clair, le collectif Gno Lank (qui regroupe plusieurs mouvements dont Y'en à marre) a annoncé, via ses canaux, "une Grande mobilisation au Sénégal et dans la Diaspora prévue le vendredi 10 janvier prochain contre la détention arbitraire de Guy Marius Sagna , Ousmane Sarr ,Fallou Galass Seck et pour l'annulation de la Hausse des prix de l'électricité"



"Cela pourrait entraîner des troubles au Sénégal et croyez-moi le pouvoir politique pourrait être pris de court par ceux que certains responsables de l'APR surnomment les "ennemis" de la République. Je ne le souhaite vraiment pas, mais le pays risque de vivre l’une des plus violentes contestations sociales jamais vécue au Sénégal. Vous avez pas remarqué que même le troisième âge participe désormais à nos manifestations de protestation" nous souffle une des pièces maîtresses de "Gno Lank" avant de renchérir: "Nous avons en face un Président qui ne respecte rien ni personne et qui est prêt à faire usage de la violence. On verra. Compte non tenu de la détention de Guy et autres, cette mesure de hausse des prix de l'électricité est décriée par les populations. Qui, spontanément adhèrent à notre démarche. Vous avez vu comment les pêcheurs de Mbour ont osé affronter les policiers. Vous verrez. Les prochains jours nous édifieront bien. Cette mesure est d'une telle impopularité que le gouvernement devrait changer de fusil d'épaule à défaut de pouvoir convaincre les Sénégalais de son bien-fondé. Partout, sur les réseaux sociaux, dans les grand'places et mêmes sur les émissions interactives des radios, ce ne sont que récriminations et dénonciations que l'on entend. Selon les dernières informations, la hausse sera de l'ordre de 6% à 10%. Alors que les ménages cherchent le diable pour lui tirer la queue, hausser les prix de l'électricité apparaît comme une tentative d'asphixier davantage les pauvres goorgoorlous qui courent la dépense quotidienne à longueur de journée."





En tous les cas, on se souvient que l'une des raisons de la colère des Sénégalais contre l'ancien président Abdoulaye Wade, qui lui a d'ailleurs valu son fauteuil concernait justement une hausse des prix de l'électricité au moment même où les Sénégalaises parvenaient difficilement à remplir leur panier de victuailles dont les prix avaient aussi connu une flambée intolérable.

Aussi Macky Sall devrait-il y regarder par deux fois allusion faite à l'application de cette hausse. Il y va de son intérêt!