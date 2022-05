Mansour Faye fait condamner l'activiste "Gas El Salvador"

"GAS EL SALVADOR" condamné suite à son procès pour injures et diffusion de fausses nouvelles (il était poursuivi sur la plainte du Maire Mouhamadou Mansour FAYE pour diffamation et injures, mais le Procureur a enrôlé le dossier pour injures et diffusion de fausses nouvelles).

À SAINT-LOUIS le Tribunal des flagrants délits vidant son délibéré a jugé ainsi qu'il suit :

PAR CES MOTIFS :

En la forme:

Rejette le moyen tendant à écarter les injures publiques

Reçoit l'action publique.

Au fond:

Relaxe le prévenu du chef d'injures publiques

Le déclare coupable de diffusions de fausses nouvelles

Le condamne à 6 mois d'emprisonnement dont 1 mois ferme et a une amende de 100.000 fcfa.

Le condamne en outre à publier la présente décision un mois après qu'elle sera devenue définitive dans les journaux " l'Observateur, Le Soleil et Walfdjiri"

Dit que la publication sera à ses frais

Reçoit la constitution de partie civile de M.M.Faye

Lui alloue le franc symbolique

Condamne le prévenu aux dépens.