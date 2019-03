Mantes la Jolie: Al Ousseynou Gassama plaide la cause des jeunes des Yvelines

L’élection présidentielle du 24 février 2019 vient de connaitre son épilogue avec la brillante réélection de son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République pour un nouveau bail de cinq ans, dès le premier tour avec un taux éloquent de 58,27 % des suffrages exprimés.



Ce faisant les sénégalais dans leur grande majorité reconnaissent à sa juste valeur, l’excellent travail abattu par le Président sortant qui a radicalement transformé le visage du pays.

En effet, sept années durant, le président Macky SALL a su redonner confiance, en réussissant la prouesse inédite de maintenir le taux de croissance économique du pays à plus de 6% sur toute la période. Vu la morosité ambiante de l’économie mondiale, c’est une véritable gageure qu’ont réussi le président de la République et son Gouvernement tout en maintenant un taux d’inflation très faible, au grand bénéfice des ménages.

Dans le domaine social, la bonne exécution du plan Sénégal Emergent (PSE) a permis de réduire considérablement la fracture sociale, car étant très volontariste en faveur des couches sociales les plus défavorisées.

Ces résultats sont encore plus visibles sur le plan infrastructurel où le PUDC, le PUMA et autres programmes ont sorti certaines zones de l’isolement et du dénuement quasi-total où elles étaient confinées depuis l’indépendance.

Toutes ces raisons auraient dû faciliter la tâche à nous ses partisans pour expliquer et convaincre l’électorat que nous avions le meilleur candidat.

Hélas, c’était sans compter avec une politique de désinformation savamment préparée et exécutée par l’opposition qui n’a reculé devant aucune infamie pour discréditer son propre pays en usant et en abusant des possibilités qu’offrent les réseaux sociaux en y déversant quotidiennement et sans arrêt des flots de fake news, dont le seul but était la désinformation surtout à l’endroit de la diaspora plus sensible à ce genre de manipulation qu’explique son éloignement des théâtres d’opération.

Malgré tout, notre présence continue sur le terrain, nos visites de proximité qui se sont tenues souvent à des heures improbables et à des distances énormes, nous sommes parvenus à expliquer et à convaincre nos compatriotes de la justesse du choix à porter sur le candidat Macky SALL.

Ce travail harassant mais exaltant aussi a donné indubitablement des résultats qui ont permis au Président sortant de gagner largement l’élection présidentielle en France et à Mantes la Jolie en particulier.

Ces bons scores n’auraient pas pu se faire sans l’implication directe et active du Ministre Mamadou TALLA qui a été notre plus grand soutien durant cette bataille. C’est le lieu de le remercier pour son engagement sincère au côté du Président de la République au service des sénégalais en général et de la diaspora française en particulier.

Ces remerciements vont aussi à l’endroit de Monsieur Talla DAF, Coordonnateur de la Section et à Madame Diarry BA, Responsable des Femmes qui n’ont ménagé aucun effort, par un engagement militant sans faille, pour bâtir cet éclatant succès.

Maintenant que la victoire est acquise, il est juste de rendre hommage à tous les militants et sympathisants des Yvelines dont la jeunesse a été sans relâche à la pointe du combat.

En responsabilisant davantage cette jeunesse ardente et engagée des Yvelines, il ne fait aucun doute que d’autres victoires sont possibles.



Al Ousseynou GASSAMA

Respnsable des jeunes de l’Apr à Mantes la Jolie (France)