Marché Sandaga : Les commerçants sont en grève…

Les commerçants jouent au bras de fer



Les jours du marché historique de Sandaga, à Dakar, sont comptés. Ce site historique et symbolique du commerce de la capitale doit être détruit puis reconstruit, pour des raisons de sécurité. Certains commerçants refusent le projet mis sur la table, et entament une « grève » à partir de ce lundi, à l’avenue Lamine Guèye, précise notre source.



L’Etat reste ferme sur sa décision

Mais pour le gouvernement, c’est inéluctable. Le marché, qui date de 1933, doit être détruit puis reconstruit, pour des raisons de sécurité. Pour le ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana, c’est la sécurité qui est en jeu. « Il y a beaucoup de risque sur ce bâtiment. Beaucoup de rapports disent que ce bâtiment est impropre à l’habitation. Il fallait agir. C’est une reconstruction qui est financée par l’État qui se substitue aux communes, à hauteur de dix milliards », a-t-il expliqué.



Le nouveau marché Sandaga

Les travaux devraient durer entre un an et demi et deux ans, le gouvernement du Sénégal prévoit des boutiques modernes, restaurants, parkings. Mais l’Association des commerçants de Sandaga avait son propre projet. Les autorités sont fermes : la destruction aura bien lieu, et les commerçants seront transférés dès que les sites de recasement seront prêts.





















senego