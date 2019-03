Marché Thiaroye : Un porteur de bagages poignardé à mort

Le drame est survenu avant-hier nuit, mercredi 20 mars, au centre commercial sis au marché de Thiaroye. Ce fut suite à une violente bagarre au couteau entre porteurs de bagages. M. A. Diallo, un Guinéen, a reçu un coup de couteau au cœur. Le présumé meurtrier a été identifié et localisé à Rufisque. Du moins, d'après le récit des quotidiens Les Échos et Tribune.

Tout est parti d'une prise de bec, suivie de disputes entre deux portefaix, autour de la valeur marchande d'un sac de patates dérobé au moment du déchargement d'un camion de transport de marchandises. Ainsi, M. A. Diallo, un Guinéen, et ses deux (2) collègues sénégalais, tentant de refiler leur butin, trouve preneur.

Mais, ce dernier, sachant que le produit en question provient d'un vol, propose la modique somme de 5000 Fcfa au lieu des 15 000 demandés. Diallo se braque au moment où les deux autres tombent d'accord. Face au refus de son collègue, l'un d'eux s'énerve, empoigne le Guinéen, sort un couteau de sa poche, le lui plante un coup en plein cœur et prend la fuite.

Les éléments de la Brigade de recherches du commissariat de police ont, déjà, localisé le présumé meurtrier, après avoir effectué une descente dans sa chambre à Guinaw-Rails, renseigne la source. Laquelle indique que le corps sans vie de M. A. Diallo a été transféré à la morgue de l'hôpital Général de Grand-Yoff (Hoggy) pour les besoins de l'autopsie.