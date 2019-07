Marché de 500 millions : L'Armp épingle la Douane

La Direction des systèmes informatiques douaniers (Dsid) a été prise "en flagrant délit dans le cadre d'un marché relatif à la fourniture et l'installation de logiciels Ibm d'une valeur de 500 millions Fcfa", informe Les Échos.



L'Armp, qui a été saisie, a bloqué le marché après avoir décelé "un écart financier troublant de 300 millions entre l'offre de l'attributaire provisoire Cfao et celle de la société plaignante Accel Technologies".



Résultat des courses, le gendarme des marchés publics a purement et simplement ordonné la reprise de l'évaluation des offres ainsi que la restitution de la consignation.















seneweb