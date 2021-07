Marche des travailleurs de la Poste - La gestion du Dg, Abdoulaye Bibi Baldé décriée

lls étaient nombreux les travailleurs de la Poste à venir participer la grande marche que le syndication des travailleurs de la poste et des télécommunications a organisé.



Munis de pancarte, les postiers ont crié leur colère contre l'actuel directeur, qui est à l'origine de la grave crise que traverse leur boite.





Habillés en T Shirt rouge, engagés et déterminés, ils ont marché de la Place de la Nation au Rond Point de la Rts. Avec à leur, le secrétaire général, Ibrahima Sarr, les postiers ont attiré l'attention des autorités gouvernementales sur la situation difficile que traverse La Poste; dénoncer la mal gouvernance qui caractérise La Poste; alerté l'opinion sur les conséquences sociales et économiques de la situation de La Poste; vulgarisé les rôles essentiels que La Poste joue au profit des populations.





Dans le cadre du déroulement de leur plan d'actions, les travailleurs de la Poste avaient décrété, le Mercredi 30 juin 2021, journée de port de brassards rouges dans tous les services et bureaux de Poste du Sénégal. Cette journée rouge était initiée en guise de protestation contre l'Etat pour le paiement de sa dette vis-à-vis de La Poste, pour un montant de plus de 57 milliards, mais aussi pour dénoncer la mauvaise gestion de l'entreprise.

















































igfm