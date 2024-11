Marché du Projet Grand Transfert d’Eau : Cheikh Tidiane DIEYE renvoie Birahim SECK au Fonsis

Le ministre de l’hydraulique Cheikh Tidiane DIÈYE a invité jeudi, le coordonnateur du forum civil Birahim SECK à se rapprocher du Fonsis, après avoir été interpellé sur le « type de marché choisi pour dérouler le projet Grand transfert d’eau (GTE) Lac de Guier/Touba ».



Dans un communiqué le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement assure que le choix du partenaire «Sinohydro» est basé «sur l’expertise, la capacité et la vision à long terme, et non sur des raccourcis ou des « gré à gré » imaginaires».







Cheikh Tidiane DIÈYE, invite à ce titre Birahim SECK à se rapprocher du Fonsis car étant la structure qui a « piloté et sélectionné l’entreprise, en respectant ses procédures en tant que fonds souverain».



«Si votre seule motivation est la volonté de transparence, je vous encourage à vous rapprocher du Fonsis pour mieux comprendre les processus en place», a notamment appelé le ministre Cheikh Tidiane DIÈYE.























































