Marche du collectif « Nio Lank » : Le préfet de Dakar met en garde

Pour la marche du collectif Nio Lank le préfet de Dakar n’a pas encore reçu de lettre de demande permission à 48 heures de l’événement.« Ça se voit. C’est vous qui me l’annoncez », a-t-il déclaré.

Alioune Badara Samb assure qu’il appréciera au moment venu avec toute la rigueur et le sérieux de la loi et de l’administration. Le préfet de la ville de Dakar n’ a pas voulu s'épancher sur cette affaire.



S'agissant des interdictions de marche ,il trouve normal qu'il y'en ait parfois ; "l’autorité administrative dit-il, est obligée de motiver ses interdictions si ça intervient .dans un Etat de droit.