Marche pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie : 33 organisations sonnent la mobilisation, demain vendredi

Lors d’une conférence de presse tenue ce matin, le porte-parole du jour, Oumar Wally Zoumarou, a appelé à une grande mobilisation contre ce qu’il a qualifié d’injustice, soulignant que dès le 1er janvier, il faudra également s’attendre à une hausse du prix de l’eau avec l’arrivée de Suez. Zoumarou et ses camarades ont exigé la libération immédiate et sans condition de GuY Marius Sagna et compagnie.