Marchés, commissions, vente de terrains de l’état, sociétés écrans : le business de Farba mis à nu dans un rapport, une plainte à l’Ofnac en vue

C’est un rapport bien documenté qui risque de secouer la République. Selon des informations recueillie par Actuel221 ; qui aura l’exclusivité dudit rapport, le business à l’origine de la fortune du très belliqueux député Maire de Agnam sera dévoilé au grand public.

Commissions dans des marchés, des sociétés écrans, des marchés, transactions et virement avec numéro de compte bancaire, maisons de luxes et terrains dans les zones nantis de la capitale, tout un arsenal d’informations explosives qui met en nu les busines florissant de l’homme politique et hommes d’affaire.

Toujours selon la source d’Actuel221, le document en question est l’issue d’un travail fait dans la durée.

La publication du document est ainsi imminente juste le temps de faire passer une actualité qui occupe les sénégalais, certainement les inondations.

A la suite de cette publication, une organisation de la société civile constituera un dossier pour une plainte à l’Ofnac.

Nous allons y revenir!