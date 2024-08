Marchés de gré à gré, corruption, lobbies: Les véritables causes de la guerre entre le ministre Cheikh Tidiane Dièye et l'ex-DG de l'ONAS

Lors de sa conférence de presse ce vendredi 16 Août, Cheikh Dieng n'a pas hésité a livré les véritables causes de la guerre entre lui et son ministre de tutelle Cheikh Tidiane Dièye. Il a fait des révélations fracassantes. Selon l'ex-Dg de l’ONAS, les problèmes ont pour origine l'attribution des marchés.



En effet, Cheikh Dieng a laissé entendre que le ministre Cheikh Tidiane Dièye lui a ordonné de retirer les marchés de travaux de curage des mains de Tawfekh Taysir et Delgas pour les réattribuer par procédure d'entente directe à deux entreprises à savoir DELTA et VICAS qu'il a choisies de son propre gré. Si l'on se fie à l’ancien Dg, l'évaluation de la performance de VICAS et DELTA, effectuée par l'ONAS en 2023 sur les marchés de curage et sur la gestion de boue de vidange avait conclu que ces deux entreprises ont été défaillantes sur tous les plans d'exécution des travaux de 2021 à 2023.



‘’Par lettre en date du 29 juillet 2024, Monsieur le Ministre m’intime l'ordre d'arrêter le processus de passation des marchés sur le curage des canalisations déjà attribués par la commission des marchés à l'entreprise Tawfekh Taysir pour la région de Dakar et à l'entreprise Delgas pour les régions afin de réattribuer ces marchés par procédure d'entente directe, respectivement aux deux entreprises DELTA et VICAS qu'il a choisies de son propre gré.Chose que j'ai refusée de faire parce qu'il s'est trouvé que ces deux entreprises sont des lobbies qui gagnent toujours des marchés de l'ONAS, qui encaissent de l'argent et qui n'exécutent pas les travaux. Voilà la situation que j'ai trouvée à ONAS et que j'ai voulu changer parce que je me suis dit que si je laisse cette situation continuer, l'Etat ne parviendra jamais à régler la problématique des inondations’’,explique Cheikh Dieng.



Face au niet catégorique de Cheikh Dieng, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement est allé se plaindre auprès du président de la République en jouant sur d'éventuels risques d'inondations à Dakar et à Touba pouvant découler du retard d'exécution des travaux de curage. Une annonce qui a fait peur aux nouvelles autorités qui ont finalement décidé de le relever de ses fonctions.



‘’j'ai refusé d'exécuter ses ordres parce que ça relève de la pure corruption et cela n'honore pas le concept mis en place par les nouvelles autorités notamment le jub jubal Jubanti. Face à ce refus, le ministre ne trouve pas mieux que d'aller auprès du président pour lui faire croire qu’il y a risque d'inondations à Dakar et à Touba à cause d'un retard noté dans l'exécution des travaux de curage'', fait part Cheikh Dieng.



En outre, l'ancien DG a soutenu: ''Ce qui est totalement faux puisque les deux entreprises a qui j'ai attribué les marchés avaient déjà démarré. L'entreprise Tawfekh Taysir en charge de Dakar était à 95% de réalisation et DELGAS qui avait en charge les autres régions était a 42% de réalisation. Et, je comprends très bien la posture du président Diomaye et son premier Ministre, Ousmane Sonko parce quelqu'un qui vient d'arriver au pouvoir , qui est la en train de trouver des solutions aux inondations tu viens, tu l'annonces qu'il y a des risques d'inondations, il est obligé de réagir de la sorte’’,

Malgré son limogeage au poste de Directeur Général de l’ONAS, Cheikh Dieng ne compte pas tourner le dos au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Il a décidé de rester dans la coalition Diomaye président et de faire la réussite du projet de Pastef de sa priorité.











































































seneweb