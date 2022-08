Mardawalo victime de la crue du fleuve Sénégal : Danger de chavirement de pirogues

C’est déjà arrivé. Une pirogue a chaviré il y'a de cela quelques heures sur le fleuve alors qu’elle tentait de faire la traversée vers l’autre rive.

Heureusement qu’il n’y a pas eu de perte en vie humaine mais les habitants sont inquiets. Car, il n’existe pas de digues de protection pour empêcher les eaux de déborder, de se déverser sur les champs et d’inonder les villages.

Mais, cette crue importante du fleuve ne dépend pas du Sénégal. S’il y a des pluies importantes en Guinée ou au Mali, cela se répercute sur la montée des eaux du fleuve Sénégal. Or, l’hivernage est encore là et des pluies diluviennes s’abattent sur les deux pays qui sont en amont du fleuve Sénégal. Aussi, il n’est pas évident que la montée des eaux s’arrête vite, même si les services de l’hydraulique constatent une tendance à la baisse depuis quelques jours.