Mardi noir en France : grèves et manifestations pour la défense des salaires

La France se prépare à vivre ce mardi une nouvelle journée de grèves et de manifestations.



Au cœur des revendications : des hausses de salaires face à une inflation galopante qui pèse sur le pouvoir d'achat.



Dimanche déjà, plusieurs milliers de personnes ont participé à Paris à une "Marche contre la vie chère" organisée par le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon.



Plusieurs secteurs touchés

Le mouvement de grève, à l’initiative de plusieurs syndicats, en tête desquels la CGT et Force Ouvrière, doit toucher demain plusieurs secteurs professionnels, dont la SNCF où de fortes perturbations sont attendues avec seulement 1 train sur 2 sur certaines lignes.



Des perturbations sont attendues également dans les transports en commun, notamment en région parisienne. Le mouvement doit affecter aussi l'éducation nationale, les hôpitaux, les ports, le transport routier de marchandises, les ordures ménagères ou encore les secteurs de l'électricité et du gaz. Des coupures de courant ne sont pas à exclure.



Enfin dans les raffineries, toujours engluées dans un conflit social, la grève a été reconduite ce lundi sur cinq sites.



A bout de patience, le gouvernement a ordonné de nouvelles réquisitions de personnels pour approvisionner en carburant des stations-service à sec.





Ces réquisitions sont condamnées par des syndicats, la CGT en tête dénonce une "atteinte au droit de grève" et accuse le gouvernement d'avoir mis le feu au poudre.