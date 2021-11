Mariage, Dot: Aida Samb fait des révélations explosives sur son mari

Rédigé par Dakarposte le Samedi 6 Novembre 2021 à 15:59

Depuis qu’elle est devenue Madame Jarju, Aida Samb s’était faite rare. Loin des écrans et de la scène musicale, sûrement pour profiter de son nouveau statut de femme mariée.

La chanteuse est désormais de retour avec une nouvelle chanson dédiée à l’amour et à la vie de couple. Une ode à son mari. Dans cette interview, elle fait des révélations explosives sur sa vie de couple et sa rencontre avec son époux.