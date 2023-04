Mariage de Ada Fass: La soirée de rêve vire au cauchemar pour le lutteur

Le lutteur de Fass n’oubliera pas de sitôt la soirée du 2 avril. En effet , le jeune marié qui devait savourer sa première nuit avec sa niarel a malheureusement passé une « soirée d’enfer ». Ses supporters et quelques amis résidents de Fass lui ont fait vivre les pires heures de sa vie.



Selon les informations de Kawtef, « les fans se sont sentis trahis et délaissés par leur lutteur. D’après eux, Ada Fass ne leur parle plus, ne les fréquente plus et passe tout son temps à Grand Yoff. Il était venu hier, à Fass, juste pour célébrer son mariage. Ses supporters l’ont accueilli en bagarres ponctuées de gaz lacrymogène ».



Son ami Zarco n’a pas non plus été épargné. Sa voiture, parmi beaucoup d’autres , a été caillassée par ces jeunes en furie. Heureusement, la police a vite pris les choses en main pour rétablir la paix dans le quartier.