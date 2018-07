Mariage de célébrités- La petite soeur de Youssou Ndour convole avec le petit frère de l'ancien maire de la Médina

Si les flammes de l’amour naissent, virevoltent et souvent s’éteignent, certains, mieux que d’autres, entretiennent le feu de la passion.Ils ont su qu’ils étaient faits l’un pour l’autre lorsqu’ils se sont fortuitement croisés. Ils, c'est Ousmane Diop et Codou Ndour.



Dakarposte, fidèle à sa ligne de site d'investigations, tient de bonnes sources que le premier nommé, qui n'est autre que le petit frère de Pape Momar Diop prédécesseur de Bamba Fall aux manettes de la mairie de la Médina, a finalement épousé la femme de ses pensées.



En effet, à compter de ce samedi 28 Juillet 2018, Codou, frangine de la star interplanétaire Youssou Ndour, s'est unie pour le meilleur et pour le pire avec Ousmane Diop.



Le "Al Khayri" (mariage) a été prononcé devant quelques proches des deux tourtereaux. Pour ainsi dire que l'union s'est officialisé dans la sobriété.



Dakarposte souhaite heureux ménage au couple Diop et plein de bouts de bois de Dieu.