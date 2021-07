Mariama exclue de la série "Infidèles" pour avoir refusé de jouer une scène érotique

Aicha Thiam plus connue sous le nom de Mariama dans "Infidèles", n'est plus actrice dans la série. Elle a été exclue pour avoir refusé de jouer une scène indécente, où on l'y voit dans une position quasi pornographique. Selon une source de Seneweb, proche de l'actrice, Aicha Thiam a préféré arrêter sa collaboration avec Evenprod que de jouer des rôles similaires à ceux de l'actrice Léna Guéye.



Une décision qui s'ébruite au moment où la série fait actuellement un tollé. D'ailleurs, trois plaintes ont été déposées contre "Infidèles" par l'ONG Jamra, pour diffusion d'images contraires aux bonnes mœurs.

































leral