Marième Faye chez Khalifa Sall

La Première dame, Marième Faye, se rend ce samedi à Grand-Yoff. La visite revêt un cachet social, l’épouse du président Macky Sall se déplaçant pour venir en aide aux populations de cette localité touchées par les inondations. Mais ça, c’est la version officielle.

D’aucuns voient à travers ce déplacement de la Première dame une offensive de charme en direction des Dakarois. Ces derniers semblent épris de leur maire, Khalifa Sall. Et Grand-Yoff est le fief de ce dernier, qui a placé à la tête de la mairie un de ses poulains, le socialiste Madiop Diop.

La thèse d’une campagne avant la lettre pour la conquête de Dakar, est d’autant plus plausible qu’avant Grand-Yoff, Marième Faye avait fait un tour à Pikine. (Source : Libération et L’AS)



