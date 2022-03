Marioupol encerclée, Kiev résiste toujours: la situation au dixième jour de la guerre en Ukraine

Les Ukrainiens ont reporté ce samedi l'évacuation des civils du port stratégique de Marioupol, accusant les forces russes de continuer à bombarder la ville et ses alentours après avoir annoncé un "cessez-le-feu". L'armée russe assiège cette ville et avance ailleurs dans le pays, avec toujours de féroces combats autour de la capitale Kiev.



La prise de Marioupol, dans le sud-est de l'Ukraine, bombardée par les Russes et leurs alliés depuis plusieurs jours, serait un important tournant dans le conflit au dixième jour de l'invasion, alors que Moscou et Kiev se préparent à un troisième round de négociations lundi.



Après dix jours de guerre, le bilan est impossible à vérifier de manière indépendante. Kiev fait état d'au moins 350 civils et près de 10.000 soldats russes tués, sans mentionner ses pertes militaires, et Moscou évoque 2870 morts côté ukrainien et 498 côté russe. En dix jours, les Russes ont largement avancé dans le territoire ukrainien, mais ils n'ont jusqu'ici pris que deux villes clé, Berdiansk et Kherson, sur la côte sud de la Mer Noire.



· Les troupes russes avancent et se rapprochent de Kiev

Ce samedi, les forces russes poursuivent leur progression et se rapprochent de Kiev, rencontrant une tenace résistance et bombardant parfois des immeubles d'habitation, notamment à Tcherniguiv, à 150 km au nord de la capitale, où des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé samedi que les forces ukrainiennes avaient lancé une contre-attaque autour de Kharkiv, théâtre de bombardements parmi les plus intenses depuis le début de la guerre.



L'armée russe, qui continue de pilonner les alentours de Kiev, occupe depuis vendredi la centrale nucléaire de Zaporijjia, où des frappes de son artillerie ont provoqué un incendie selon les Ukrainiens - dont Moscou nie être à l'origine.