Maroc : Arrestation de 16 militaires opérant à la frontière avec l’Algérie

La gendarmerie militaire marocaine relevant de la région de l'Est a déféré, devant le procureur général du roi près le tribunal militaire de Rabat, 16 soldats travaillant dans la zone d'Aïn Beni Mathar, dans la banlieue d'Oujda, pour «commission de crimes constituant une violation des consignes militaires générales et refus d'obtempérer», rapporte le journal Al Quds, citant le quotidien Assabah.



Le juge d'instruction chargé de l’enquête a ordonné la détention de 13 suspects. Ils sont incarcérés à l’aile militaire de la prison d'Al-Arjat 1, située dans la commune de Essehoul. Les trois autres soldats ont bénéficié de la liberté provisoire, précise la même source.



L’arrestation des gardes-frontières est justifiée par «la gravité de leurs actes criminels commis dans l'exercice de leurs fonctions». Parallèlement à l’instruction judiciaire, un rapport sur cette affaire a été transmis à l’inspecteur général des Forces armées royales (FAR), au commandant de la région militaire de l'Est, et au ministre délégué chargé de l'Administration de la Défense nationale.



































