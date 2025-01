Maroc : quand les espaces verts deviennent un refuge

« Les espaces verts que nous avons découverts ces dix dernières années ici à Rabat ont considérablement amélioré la santé mentale et le bien-être des habitants », explique Jalal Mouti, mentor et coach, qui organise régulièrement des séances en plein air pour ses clients.



Ces espaces ne bénéficient pas qu’aux adultes. Mohammed Tamer, étudiant de 19 ans, souligne leur impact sur sa créativité et sa concentration : « Nous organisons ces sessions en pleine nature, car elles nous permettent de clarifier nos pensées et de stimuler notre créativité. Cela m’aide dans mes études universitaires en favorisant un meilleur équilibre mental. »



Pour d’autres, comme Kawtar Yassif, femme au foyer, ces lieux sont une bouffée d’air dans une routine chargée. « Chaque week-end, nous venons ici pour que les enfants jouent et se détendent. Cela nous aide à réduire le stress et à profiter d’un moment en famille », confie-t-elle.



Avec 230 hectares d’espaces verts, Rabat se positionne comme l’une des villes les plus verdoyantes du Maroc.



























































































africanews