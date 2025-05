Maroc : une Sénégalaise arrêtée avec un faux passeport français

Dior Guèye rêvait de rejoindre enfin son époux en Italie. Après que toutes ses demandes de visa pour ce pays ont été rejetées, elle croyait avoir trouvé une issue. Elle pourrait rejoindre son mari en passant par le Maroc.



Par avion. Y. Dior Guèye quitte alors Dakar sans problème. Arrivée sur le sol marocain, elle se présente pour les dernières formalités afin d’embarquer pour l’Italie. Mais elle sera arrêtée et mise à la disposition de la police marocaine, qui procède à son rapatriement au Sénégal. Le problème ? La dame s’est présentée avec un faux passeport français.



Le calvaire de la femme d’émigré ne faisait que commencer. Elle est accueillie à la case de départ par la police sénégalaise. Elle passe aux aveux : un nommé E. Coulibaly lui a confectionné le faux passeport français moyennant 4,5 millions de francs CFA. Ce dernier est à son tour mis aux arrêts. Placés sous mandat de dépôt à la prison de Mbour, Y. Dior Guèye et E. Coulibaly ont été jugés mercredi 7 mai devant le tribunal de grande instance de la capitale de la Petite Côte. «Ils se sont accusés mutuellement», constate L’Observateur, qui a assisté à l’audience et retracé cette affaire.



Le journal rapporte que Coulibaly a déclaré à la barre que Y. Dior Guèye savait que le document de voyage était faux. «La somme déboursée devait juste servir à payer ses collaborateurs établis en France pour la confection du faux passeport français et partager entre les membres de la bande», a-t-il complété dans des propos repris par le quotidien du Groupe futurs médias.





«De son côté, embraye le journal, Y. Dior Guèye a réclamé le remboursement intégral de son argent. Elle soutient à la barre que si elle a fait recours à Coulibaly, c’est parce qu’elle était lasse des multiples échecs de demandes de visa au niveau des ambassades.» Le procureur a requis un mois contre elle tandis qu’il a demandé six mois pour Coulibaly. Le tribunal a reconnu les prévenus coupables, mais prévoit de compléter sa décision le 17 juin prochain.















































