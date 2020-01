Mary Teuw Niane en route vers l'opposition ? Son interview sur la chaîne You Tube Jotna Tv déclenche la colère des "apéristes"

Ce samedi, l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane a accordé une interview à une télévision en ligne. Rien de bien grave car un intellectuel de sa dimension a le droit de s'exprimer librement sur des sujets importants, surtout lorsque le thème porte sur "Sociétés et savoirs". Mais le hic c'est que cette chaîne en ligne est réputée être proche de l'opposant Ousmane Sonko, actuellement la bête à abattre pour les responsables de l'Apr. Une maladresse que ne lui pardonnent pas ses camarades "apéristes" qui s'en étranglent de rage. S'agit-il là d'une manière de marquer son indépendance à l'égard du parti. Ou une intention nette de naviguer vers les prairies de l'opposition, en particulier vers le camp d'Ousmane Sonko ? En tout cas il y a matière à réfléchir et les camarades de Macky Sall ne manquent pas de le noter. Ils sont furieux contre cet enseignant du supérieur qui s'est montré imprudent en accordant cette interview à un site supposé appartenir à l'opposition. Une maladresse ou un geste délibéré ? Quoi qu'il en soit Mary Teuw Niane a manqué de solidarité vis-à-vis de ses camarades. Ce geste est perçu comme celui d'un renégat. Même au sein de l'opinion, les avis sont tranchés : "Ce gars est un traître, il ne peut pas être avec Macky et aller s'acoquiner avec ses adversaires" dit-on dans les grand'places et dans les transports en commun. En tout cas cette absurdité risque de lui coûter plus cher qu'il ne le croit pas.